Bourbon Wallig e Porto Alegre CenterLar passam a contar com lojas da Belshop

A rede de cosméticos Belshop inaugura duas lojas nos shoppings da AIRAZ Administradora até a primeira quinzena de junho. Passam a contar com unidades da marca os shoppings Bourbon Wallig, que recebe uma operação com 130m², e o Porto Alegre CenterLar, cuja loja terá 114m².

Maior rede de venda de cosméticos na região Sul do país, contando com 23 lojas em Porto Alegre e Região Metropolitana, e duas em Santa Catarina, a Belshop já possui unidades no Bourbon Ipiranga e no Bourbon Assis Brasil.

A Belshop apresenta amplo mix de produtos para uso pessoal e profissional, com linhas para tratamentos e cuidados de cabelos e unhas, além de itens como secadores e máquinas de corte. Todas as unidades da Belshop nos empreendimentos da AIRAZ também são equipadas com salão de beleza, diferencial que caracteriza as lojas da marca.

