BRDE assina contratos para melhorias em cooperativas gaúchas

A casa do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) na Expointer ficou movimentada nesta quarta-feira (28). Hoje, contratos de financiamento foram assinados com três cooperativas do Rio Grande do Sul, ultrapassando o valor de R$ 100 milhões. São elas: Cooperativa Central Gaúcha Ltda (CCGL), Cooperativa Dália Alimentos Ltda e Cooperativa Agoindustrial Nova Aliança Ltda (CCGL). A cerimônia contou com a presença do governador do RS, Eduardo Leite.

O presidente da CCGL, Caio Cezar Fernandez Vianna, relatou que vai investir R$ 59,7 milhões para implementar a planta de produção de leite condensado e açucarado e também expandir a capacidade industrial da Unidade de Lácteos da Cooperativa. De acordo com ele, essa ação vai empregar 35 pessoas.

Já o presidente da cooperativa Dália Alimentos Ltda, Gilberto Antonio Piccinini, vai colaborar com R$ 54 milhões, que serão aplicados para integrar cotas-partes dos associados na cooperativa, aporte no Programa Frango de Corte, além de adquirir um túnel para o congelamento de aves, que irá para o frigorífico dos animais.

E a cooperativa Dália Alimentos Ltda foi representada pelo presidente da empresa, Gilberto Antonio Piccinini, que assinou o contrato no valor de R$ 5,2 milhões, que serão destinados para a renovação da infraestrutura das unidades industriais de Santana do Livramento e Linha Jacinto, em Farroupilha. Além disso, também serão implementados dois sistemas que geram painéis fotovoltaicos.