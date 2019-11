Brigada Militar comemora 182 anos e cerimônia conta com passagem de comando

A Brigada Militar completou 182 anos nesta segunda-feira (18). Além disso, a cerimônia contou com a passagem de comando. O evento teve a presença do governador do estado, vice-governador, prefeito de Porto Alegre e demais autoridades. Após 182 anos de Brigada Militar, esta foi a primeira vez que uma mulher tomou posse como chefe do Estado-Maior, assumindo uma função junto ao comando da Brigada Militar. A coronel Cristine Rasbold, substituiu o coronel Marcus Vinicius Sousa Dutra.

“Eu tenho dito que assumi o desafio por todas nós, todas as mulheres, todo efetivo feminino. É uma trajetória ainda de conquistas. Nós ainda estamos trilhando esse caminho dentro dos 182 anos da Brigada. Vamos completar 34 anos de existência agora em fevereiro, então é um grande desafio, mas também é muito promissor, muita expectativa. É com muita satisfação que estou assumindo em nome de todas essas mulheres”, completou Cristine.

Tomaram posse também, o coronel Rodrigo Mohr Picon, como comandante-geral e o coronel Vanius Cesar Santarosa, como subcomandante. “Com muito orgulho, assumi o comando justamente no dia do aniversário da Brigada, nós temos um grande desafio pela frente que é manter a diminuição dos índices e levar segurança para a nossa comunidade. Esse é um trabalho que vai ser muito forte, e nós já estamos trabalhando dentro do que está sendo feito e tentar ampliar o máximo possível para a sociedade sentir-se realmente segura”, disse Mohr.

Já Vanius Cesar Santarosa assumiu como subcomandante, substituindo o coronel Carlos Alberto Prado. “A função de subcomandante geral tem muitos desafios, é uma função que envolve toda a estratégia operacional da Brigada Militar. Nós estamos surfando em uma onde de índices em queda e a maioria dos índices estão com redução, em função da utilização das ferramentas tecnológicas, do uso da inteligência, do incentivo de empresários que nos ajudam, então, todas essas ferramentas elas estão sendo muito uteis para conseguirmos manter o índice de redução”. Além disso, durante a ocasião foram homenageados militares e civis com a entrega de medalhas e da comenda da Brigada Militar.