Campeonato Brasileiro: Grêmio x CSA; acompanhe

O Grêmio enfrenta às 21h desta quinta-feira (7) os alagoanos do CSA, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe buscará sua quarta vitória seguida na competição, atuando na Arena, com a possibilidade de ingressar no G4 da tabela de classificação.

A partida tem transmissão da Rádio Grenal.

Ficha Técnica

Grêmio – Técnico Renato Portaluppi

Paulo Victor, Kannemann, Pedro Geromel, Bruno Cortez, Maicon, Matheus Henrique, Léo Moura, Everton, Luciano, Alisson, Diego Tardelli.

CSA – Técnico Argel Fucks

João Carlos, Celsinho, Alan Costa, Ronaldo Alves, Euller, João Vitor, Jean Kléber, Didira, Warley, Héctor Bustamante, Alecsandro.

Arbitragem

Trio do Paraná: José Mendonça da Silva Júnior (CBF), auxiliado por Bruno Boschilia (FIFA) e Rafael Trombeta (CBF). O árbitro de vídeo, também paranaense, é Paulo Roverto Alves Júnior (CBF).

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

Tweets by rdgrenal