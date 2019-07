Campo Verde encerra o ciclo de Exposições Passaportes de 2019

Na cidade grande produtora de algodão, um tempo seco e muito quente. Em pista, homens com vestimentas características do centro-oeste do País conduzindo animais diferenciados. Este foi o cenário da última Morfologia Passaporte do ciclo 2019. Foram 34 admitidos em Campo Verde (MT), sendo um deles, incentivo. Entre os oito passaporteados, o primeiro exemplar da raça nascido no estado do Mato Grosso do Sul a conquistar uma vaga na final morfológica de Esteio – mostrando que a expansão do Crioulo vem crescendo pelo País.

Também se deslocaram até o Mato Grosso, animais do Rio Grande do Sul e do Paraná. Para o Presidente do Núcleo Matogrossense de Criadores de Cavalos Crioulos, Alexandro Panosso, é uma satisfação muito grande poder receber criadores e amigos de outros estados. Além da Morfologia Passaporte, a cidade recebe, no mesmo final de semana, provas de Crioulaço e Ranch Sorting. “É importante trazer essas provas para Campo Verde para que possamos difundir a raça Crioula em suas diversas modalidades e agregar, além dos que trazem os animais, nossas famílias também”, disse.

Na ocasião, o Presidente do Sindicato Rural da cidade, Gladir Tomazelli, lembrou que a decisão de incluir as provas da raça dentro da programação da ExpoVerde gerou uma expectativa de público muito importante para um maior fomento. “É um cavalo que se adapta muito bem ao clima do Mato Grosso, tem habilidade, resistência, sensibilidade”, avaliou, alegando que utiliza o Crioulo para as lidas do campo há cerca de 10 anos.

O ex-vice-presidente da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC), Luiz Martins Bastos Neto, foi o jurado da prova Morfológica. Para ele, entre os oito passaporteados se encontram potrancas modernas, femininas, com características que a raça procura. O número expressivo de éguas prenhes – 16 animais -, também foi lembrado por Neto, que destacou pelo menos sete com ótimas características. O número de machos foi pequeno, porém relevante, segundo a experiência o jurado.

KT Destreza foi consagrada a melhor exemplar da raça. No evento, a égua havia conquistado as escarapelas de Campeã Potranca Menor, Grande Campeã. A posse da Gateada é dividida entre Éder Ricardo Salgueiro e a família Tellechea, em uma parceria gerada em leilão da última Expointer. “Levei ela para o Paraná e domei ela. Tivemos a ideia de trazê-la para Campo Verde. O resultado nos traz a certeza que estamos no caminho certo”, confessou Éder. O Banrisul é o patrocinador oficial do Ciclo de Exposições Passaporte 2019.

Resultado/ Fêmeas

Melhor Exemplar da Raça e Grande Campeã

KT Destreza, criadores Alfredo, Giulherme e Diego Tellechea, expositores Alfredo, Guilherme, Diego Tellechea e Éder Ricardo Salgueiro, Cabanha KT, Uruguaiana (RS)

Reservada Grande Campeã

Brasão Desejada, criador e expositor Ricardo Gonzalez Sant Anna, Cabanha Sant Anna, Campo Grande (MS)

Terceira Melhor Fêmea

LGA Delicada, criador e expositor Luiz Fernando Silva Guerreiro, Estância Lagoa Funda, Campo Verde (MT)

Quarta Melhor Fêmea

Canhafé Lua Cheia, criador Flaviano Junior Saibro, expositor Fabio Roberson Ferreira, Fazenda Rancho Bravo, Pedra Preta (MT)

Machos

Grande Campeão

Favorito do Barrozo, criador Marcos Gomes Antunes, expositores, Marcos Gomes Antunes e Ricardo Gonzales Sant Anna, Cabanha Sant Anna, Campo Grande (MS)

Reservado Campeão

Bugre do Passo Fundo, criador Evaristo Tagligari Neto, expositor Iron Francisco da Silva, Fazenda Vitória, Nova Xavantina (MT)

Terceiro Melhor Macho

Baile do Purunã, criador Mariano Lemanski, expositor Alexandro Panosso, Estância Pampa Crioula

Quarto Melhor Macho

LGA Espanto, criador Luiz Fernando Silva Guerreiro, expositor Daniel do Nascimento, Cabanha Horizonte, Campo Verde (MT)

