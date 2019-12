Acontece Canela abre a temporada de rodeios no Estado, com programação campeira e artística

31 de dezembro de 2019

O Rodeio Crioulo Nacional de Canela, de 8 a 12 de janeiro, abre a temporada de rodeios no Estado e é o primeiro evento do ano, na cidade Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Parque de Rodeios Saiqui já sendo preparado para receber os mais de mil e quinhentos participantes esperados, sendo que a maioria acampa no espaço de muita mata nativa e estrutura de camping, oferecido no local.

As provas artísticas e campeiras abrem espaço para participantes de todas as idades, como os piás e prendinhas que disputam a vaca parada, a partir de 2 anos, até o laço vaqueano, para aqueles que já completaram 70 anos e seguem na vida campeira; ou então aos pequenos artistas que disputam nas modalidades mirins, o troféu de interprete vocal, gaita, declamação e danças tradicionais, mesmos concursos oferecidos para as invernadas juvenis e adultas..

O amor a tradição gaúcha move o Rodeio de Canela que conta também com fandangos nas noites quinta-feira, 9, com Volnei Gomes e grupo Cantando o Rio Grande e Estação Fandangueira; na sexta, 10, Os Tiranos; e, no sábado, 11, Tchê Garotos, sendo que para esta programação, é exigido traje social ou pilcha.

O CTG Querência, realizador do evento também toma o cuidado de receber somente animais com boa saúde, exigindo os exames de mormo e anemia infecciosa, bem como comprovante da vacina da influenza e a Guia de Transporte Animal, para todos os equinos que adentrarem no Parque de Rodeios. O gado, que corre nas disputas de tiro de laço, bem como os animais da prova de gineteada, também contam com vacinação em dia, sendo que os proprietários dos mesmos estão presentes, atestando os cuidados necessários para evitar cansaço aos mesmos e alimentação adequada. O capataz campeiro do Querência Valter Oliveira afirma que “em nosso Rodeio, os animais não sofrem maus tratos e, seguindo normas do Movimento Tradicionalista Gaúcho – MTG, o participante que agredir qualquer animal será advertido, correndo risco, inclusive de ser expulso das provas.

A premiação para os vencedores do evento soma mais de R$ 60 mil.

A parte campeira inicia na quarta-feira, às 9h com confirmação de cavalos crioulos e as provas “Laço Crioulaço”, “Criador” e “Trio”, encerrando no domingo, com as finais do laço Duplas e Gineateada; as provas artísticas, que ocorrem no Centro de Eventos do Santuário de Caravaggio, ao lado do Parque de Rodeios, ocorrem no domingo, 12.

O patrão do CTG Querência Gilnei do Nascimento comenta que, “apesar das dificuldades financeiras que a entidade enfrenta e o alto custo de um evento como o nosso, com a parceira da Prefeitura Municipal de Canela e apoio de algumas empresas, Canela terá, novamente, um grande Rodeio.

O Rodeio de Canela, promovido pela Prefeitura de Canela, não terá cobrança de ingresso ao Parque.

Valores

Ingressos antecipados para fandangos: 20 reais na quinta, 25 reais na sexta e, 30 reais na sexta. Na hora, aumenta 10 reais. Venda antecipada na secretaria do CTG, Bazar do Giba e Star Vídeo, em Canela; e, loja Estância Gaúcha

Mesas para fandangos: 25 reais para sócios e 50 reais para não sócios

Terrenos para acampamento: sócios do CTG Querência R$ 200 por lote, com apresentação do recibo de pagamento da mensalidade do mês de dezembro, sendo liberado apenas 1 lote por sócio. Não sócio R$ 500. Estacionamento R$ 15

