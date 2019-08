Caneta Bic de Bolsonaro definirá PGR e Lei do abuso de Autoridade

A próxima semana será decisiva para o presidente Jair Bolsonaro sinalizar vetores importantes do seu governo. A nomeação do novo Procurador-Geral da República, e o destino que dará ao texto da Lei do Abuso de Autoridade, que inibe a ação de juízes, promotores, delegados de polícia e agentes da lei como um todo. Bolsonaro poderá sancionar, vetar, ou vetar alguns pontos da lei, o que obrigará a um novo exame do Congresso.

Presidente do BNDES viu as obras financiadas pelo banco

O secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, fez questão de mostrar ontem ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, as obras de duplicação da ERS 118. A vistoria é emblemática,pois sinalizou que agora o BNDES, ao contrário do que ocorria em governos anteriores, libera recursos para empreendimentos no Brasil, e que realmente existem. A ERS 118 é estratégica para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul e para a mobilidade da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Governos Lula e Dilma financiaram 130 jatinhos para empresários

Em conversa com os jornalistas ontem,o presidente do BNDES prometeu abrir na próxima semana, a chamada “caixa preta” dos financiamentos do banco nos últimos anos. Gustavo Montezano, deu uma pista: vai revelar números dos financiamentos liberados pelo banco para empresários adquirirem cerca de 130 jatinhos. Estes empréstimos foram liberados com maior intensidade, com recursos subsidiados,no período entre 2009 e 2013, durante os governos Lula e Dilma Rousseff.

Dois eventos sinalizam para racha no PSL gaúcho

O PSL escancara hoje a sua divisão no Estado: no mesmo horário, acontecem dois eventos importantes, organizados por grupos diferentes. Às 13h30min, o deputado federal Bibo Nunes reúne lideranças que apoiam Jair Bolsonaro em 83 municípios, e que questionam a presença do deputado federal Rui Crispim no comando do partido. No mesmo horário, ocorre em outro local,o pré-lançamento da candidatura do deputado estadual Ruy Irigaray à prefeitura de Porto Alegre.

Dirigentes e líderes atropelam Any Ortiz

Para evitar que a deputada Any Ortyz (PPS) receba os louros do projeto que extingue o fundo especial de aposentadoria dos deputados, a cúpula do legislativo decidiu criar um projeto idêntico e colocá-lo em votação antes da proposta da deputada. A estratégia teve o apoio dos integrantes da mesa diretora e dos lideres das bancadas.

