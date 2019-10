Casa Civil adota medidas e deve reduzir quase 1 milhão de reais em custos nos próximos 12 meses no Estado

Uma economia de quase R$ 1 milhão em 12 meses é a projeção da Secretaria da Casa Civil do governo do Estado. A medida para redução de custos foi tomada para manter a conformidade com o Decreto Estadual 54.479/19, que prevê a racionalização e o controle de despesas públicas e estabelece procedimentos emergenciais para iniciar a retomada do equilíbrio orçamentário e financeiro do Estado.

O valor economizado, a contar do dia 1º de agosto de 2019, será de R$ 868.627,72 em 2020. Por meio da subchefia Administrativa, foram adotadas uma série de medidas para essa redução, como a negociação de atuais contratos que estavam em período de renovação.

O próximo passo será a divulgação de campanhas institucionais de conscientização para a utilização mais racional dos recursos, como energia elétrica e água. Outras providências ainda devem ser tomadas visando à redução de despesas e contribuindo para que medidas como essa se tornem regras e não uma exceção.