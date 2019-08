Cavalo Crioulo apresenta seus campeões na Expointer 2019

Mais de 250 animais desfilaram durante três dias pela pista do Cavalo Crioulo no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), para chegarem no final da tarde desta quarta-feira (28), na Nacional da Morfologia, promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC). Um grande público acompanhou cada detalhe das passadas sob os olhares dos jurados Ciro Manoel do Canto Freitas nas fêmeas e Mário Móglia Suñe nos machos.

O melhor exemplar da raça e grande campeão dos machos foi o cavalo Mais Um Magistrado, do criador e expositor Cláudio Omar de Almeida, da Cabanha Mais Um, de São Lourenço do Sul (RS). O exemplar, filho de Equador de Santa Edwiges, tem na sua linhagem materna o sangue argentino. Muito emocionado, o vencedor lembrou dos tempos que foi funcionário da Santa Edwiges e do incentivo dado por Daniel Anzanello na criação. “Estou tremendamente emocionado, quero agradecer a todos que me apoiaram, como o seu Daniel Anzanello, fui funcionário dele, e a cada prêmio que ele recebia dizia que queria ver eu receber este prêmio um dia”, salientou.

Nas fêmeas, a vitória ficou com a égua Basca Destemida, da criadora e expositora Mariana Franco Tellechea, da Cabanha Basca, de Uruguaiana (RS). O criatório foi um dos que mais levou animais para a Expointer deste ano e chegou a mais um título na modalidade. “Estamos muito felizes com o resultado. Foi um ano muito importante, com uma fila muito boa e muitos passaportes. É uma égua de muito padrão, selo racial, que caminha super bem e com mil qualidades”, observou Mariana.

Para o presidente da ABCCC, Francisco Fleck, o ciclo morfológico foi um sucesso, com o grande número de passaportes pelo Brasil. O dirigente destacou também o alto nível dos exemplares em pista. “Tivemos um julgamento excelente. Os animais vencedores são animais de exceção e conseguimos ver claramente a grande evolução da nossa raça”, afirmou.

A Nacional da Morfologia teve os patrocínios de Banrisul, Supra, Vetnil e Biscoitos Zezé.

Confira o resultado

FÊMEAS

Grande Campeã

Basca Destemida

CRIADORA: Mariana Franco Tellechea e Filhos

EXPOSITOR: Mariana Franco Tellechea e Filhos

ESTABELECIMENTO: Cabanha Basca (Uruguaiana/RS)

Reservada Grande Campeã

Oitava Rima da Cabanha Santa Fé

CRIADOR: Gilberto Rodrigues de Freitas

EXPOSITOR: Gilberto Rodrigues de Freitas e Theo Obino

ESTABELECIMENTO: Cabanha Santa Fé, Estância da Fumaça (Aceguá/RS)

Terceira melhor fêmea

Basca Constância

CRIADOR: Mariana Franco Tellechea e Filhos

EXPOSITOR: Mariana Franco Tellechea e Filhos

ESTABELECIMENTO: Cabanha Basca (Uruguaiana/RS)

Quarta melhor fêmea

Vaneira do Passo Fundo

CRIADOR: Evaristo Tagliari Neto

EXPOSITOR: Evaristo Tagliari Neto

ESTABELECIMENTO: Cabanha Passo Fundo (Palmares do Sul/RS)

MACHOS

Melhor Exemplar e Grande Campeão

Mais um Magistrado

CRIADOR: Claudio Omar de Almeida

EXPOSITOR: Claudio Omar de Almeida

ESTABELECIMENTO: Cabanha Mais Um (São Lourenço do Sul/RS)

Reservado Grande Campeão

Dom Juan de São Pedro

CRIADOR: Eduardo Macedo Linhares

EXPOSITOR: José Valmir Silveira D Avila

ESTABELECIMENTO: Cabanha JLV (Santa Margarida do Sul/RS)

Terceiro Melhor Macho

Alferes do Orelhano

CRIADOR: Hugo Mariani Filho

EXPOSITOR: Hugo Mariani Filho

ESTABELECIMENTO: Cabanha do Orelhano (Chapada/RS)

Quarto Melhor Macho

Jaguar da Gap São Pedro

CRIADOR: Eduardo Macedo Linhares

EXPOSITOR: Eduardo Macedo Linhares

ESTABELECIMENTO: Estância Gap São Pedro (Uruguaiana/RS)

Fotos: Fagner Almeida/ABCCC/Divulgação

Texto: Nestor Tipa Júnior e Ieda Risco/AgroEffective