CBF divulga próximas rodadas do brasileirão e Gre-Nal 421 já tem data marcada

Após a Copa América, o Campeonato Brasileiro voltará e os horários e datas dos jogos já foram divulgados. A Diretoria de Competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta sexta-feira (14), a tabela detalhada do Brasileirão série A. O Gre-Nal 421, da 11ª rodada, será no dia 21 de julho (domingo), às 11h. O confronto acontecerá no Estádio Beira-Rio.

O primeiro jogo da competição após a parada será Grêmio e Vasco, no sábado, dia 13 de julho, às 17h, na Arena Tricolor. Já o Internacional entrará em campo no dia seguinte, domingo (14), contra o Athletico-PR, na Arena da Baixada, às 16h.

