Cenário econômico gaúcho é tema de debate em café no CIEE-RS em parceria com o Corecon

A economia gaúcha no contexto nacional e internacional é o tema do café da manhã promovido pelo Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) em parceria com o Conselho Regional de Economia da 4ª Região Corecon-RS.

O evento será na quinta-feira, dia 31/10, no Centro de Eventos CIEE-RS (Rua Dom Pedro II, 861), com palestra de Vanessa Neumann Sulzbach, chefe de divisão do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria Estadual de Planejamento, Orçamento e Gestão.

O evento gratuito tem vagas limitas e as inscrições podem ser feitas pelo email relinstitucionais@cieers.org.br

Informações pelo telefone (51) 3284-7122.