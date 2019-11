Acontece Centro Clínico Gaúcho inaugura na Zona Sul de Porto Alegre unidade com conceito de atendimento resolutivo

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

Nova Central de Pronto Atendimento Clínico e Pediátrico abriga consultórios e oferece exames de imagem e serviços odontológicos e laboratoriais para atendimento integral Foto: Divulgação CCG (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O CCG (Centro Clínico Gaúcho) inaugura nesta quarta-feira (27) uma nova unidade própria de atendimento em Porto Alegre, a 21ª da operadora de planos de saúde. A Unidade Zona Sul CCG, localizada na Av. Juca Batista, recebeu investimento de R$ 1.7 milhão e possui perfil resolutivo, ou seja, apresenta soluções para cuidar dos pacientes de forma integral e com comodidade para a população da região.

Para isso, atende de segunda-feira a domingo, com pronto atendimento adulto e pediátrico, contando com nove consultórios médicos, e oferecendo exames de ecografia, eletrocardiograma e Raio-X, atendimento odontológico e coleta de exames laboratoriais.

“Esta unidade já integra o projeto de medicina de valor do CCG, que coloca o cliente no foco central do atendimento médico, por meio do incentivo a cuidados preventivos e continuados de saúde. Como esta nova unidade, ampliamos o acesso dos pacientes a serviços modernos e a uma infraestrutura criada especialmente para cuidar de sua saúde, gerando valor para o cliente e um serviço sustentável para as nossas empresas clientes”, explicou Mauro Borges, Diretor Executivo de Operações do CCG.

O empreendimento também inaugura oferecendo facilitações de adesão direcionadas a empresas atuantes na Zona Sul, como carência zero para consultas e exames simples e mínimo de duas pessoas para contratação dos planos da operadora.

A Unidade Zona Sul tem 570 m² de área e capacidade para atender oito mil usuários do CCG por mês. O espaço é também o primeiro a inaugurar já com o novo padrão visual e layout das clínicas da operadora, que utiliza elementos em azul e acabamentos em madeira, e prioriza uma distribuição da área para trazer mais conforto e comodidade aos pacientes em atendimento.

SERVIÇO:

Unidade Zona Sul CCG

Endereço: Av. Juca Batista, 4.425.

Atendimento:

– Segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

– Sábados e domingos, das 10h às 18h

