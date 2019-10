Cidade Empreendedora quer levar mais desenvolvimento aos municípios gaúchos

Vinte e três prefeitos de diversos municípios gaúchos conheceram em primeira mão o programa Cidade Empreendedora, lançado pelo Sebrae RS durante a Mercopar – Feira de Inovação Industrial, que acontece até quinta-feira, em Caxias do Sul. A iniciativa inédita é focada na desburocratização e no fomento ao empreendedorismo, por meio da implementação de políticas públicas tendo como base 10 eixos: os Priorizados, que são Liderança, Desburocratização, Compras Governamentais e Educação Empreendedora; e os Personalizados, que tratam dos temas, Plano de Desenvolvimento Econômico, Valorização das Empresas Locais, Fomento ao Crédito, Inovação, Turismo e Inspeção Municipal.

Para o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Vanoni de Godoy, a gestão pública é fundamental para a organização da sociedade, desde a metrópole mais desenvolvida até o menor município do interior. “Não podemos viver sem governo, mas podemos colaborar para que ele seja mais produtivo e eficaz em suas ações”, disse o dirigente, acrescentando que a organização irá investir R$ 5 milhões neste programa, subsidiando parte dos serviços adquiridos pelos municípios.

Estiveram presentes no lançamento do Cidade Empreendedora gaúcho os prefeitos Daniel Candido, do município de São João Batista, e Joares Ponticello, de Tubarão, em Santa Catarina, estado que já implementou o programa e está colhendo frutos. Os gestores públicos foram convidados para compartilhar seus avanços e resultados.

Ao final do evento, os prefeitos assinaram termos de intenções em aderir ao Cidade Empreendedora. Segundo a pesquisa GEM (Global Entrepreneurship Monitor), no Rio Grande do Sul há cerca de 69% de empreendedores informais e que eles não entendem a importância da obtenção do CNPJ. “Esse é um dos motivos para criarmos essa estratégia de atuação, que é o Cidade Empreendedora, cuja implantação se mostra como uma importante ferramenta de incentivo ao empreendedorismo”, finalizou Godoy.

Os municípios que assinaram o termo são: Uruguaiana, Alegrete, Cachoeirinha, Porto Alegre, Frederico Westphalen, Getúlio Vargas, Lajeando, Venâncio Aires, Teutônia, Panambi, Novo Hamburgo, Canoas, Camaquã, Pelotas, Gramado, Bento Gonçalves, Farroupilha, Garibaldi, Marau, Lagoa Vermelha, Santiago e Santa Maria.

Deixe seu comentário: