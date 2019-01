Claro atinge marca mensal histórica de crescimento no Pós-pago

O último balanço divulgado pela Anatel, referente ao mês de novembro/2018 do setor de telefonia móvel, revela que a Claro adicionou 535,5 mil novos clientes em sua base pós-paga. O resultado fez a companhia chegar a mais de 23 milhões de acessos pós e atingir a marca histórica do maior crescimento mensal realizado por uma operadora brasileira nos últimos 10 anos.

“O resultado é fruto do trabalho que a Claro desenvolve continuamente, de simplificação de serviços e de ofertas muito mais atrativas ao cliente, sustentando a estratégia de crescimento sólido no segmento. Além disso, o mês de novembro também foi impulsionado pelas ofertas da Black Friday, que inovamos ano a ano, para atender à expectativa de nossos clientes”, explica Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro.

Segundo o executivo, na promoção de 2018, a Claro promoveu a Black Week, oferendo o dobro de internet em todos os planos – inclusive para pacotes Claro Empresas –, descontos em aparelhos de até R$3.200 e a “Sacola de Desconto”, ação em parceria com a Samsung, que distribuiu 30 mil sacolas com descontos adicionais aos da Black Friday da Claro direcionados para smartphones da marca.

Ainda no segmento pós-pago e no mesmo período – dessa vez excluindo banda larga móvel e M2M – a Claro atingiu 20,9% de market share e mais de 16 milhões de acessos. Com isto, foi a operadora que mais ganhou participação nos últimos 12 meses, avançando +0,7p.p. Já no pré-pago, com 26,8% de share, no último ano a Claro foi a única que ganhou participação entre as maiores operadoras (+0,2pp).

Além da fatia de mercado, a Claro também avançou no 4G. Com 8,3 milhões de novos acessos, a operadora foi a que mais cresceu na tecnologia. “Os resultados são reflexo do plano de modernização e ampliação da cobertura de rede móvel que já apresenta impactos positivos na experiência do cliente”, diz o executivo. “Foi um ano em que também continuamos avançando no 4.5G, tecnologia da qual fomos pioneiros, ampliando a cobertura de 143 cidades em janeiro 2018 para 912 no fim do ano.”

Deixe seu comentário: