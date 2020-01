Economia Com a Black Friday, vendas do comércio brasileiro registram a sétima alta seguida

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

A Black Friday impulsionou as vendas em novembro Foto: Reprodução A Black Friday impulsionou as vendas em novembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As vendas do comércio varejista brasileiro cresceram 0,6% em novembro na comparação com outubro, impulsionadas pelas promoções da Black Friday, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (15) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Essa foi a sétima alta mensal consecutiva do setor.

Já na comparação com novembro do ano passado, houve alta de 2,9%, a oitava taxa positiva seguida nessa comparação. No acumulado no ano, o avanço das vendas do comércio chega a 1,7%. Em 12 meses, no entanto, a alta acumulada passou de 1,8% em outubro para 1,6% em novembro, o que sinaliza “perda de ritmo nas vendas”, segundo o IBGE.

Entre as oito atividades pesquisadas, quatro tiveram altas, sendo que três delas foram diretamente influenciadas pelas promoções da Black Friday ocorridas em novembro: artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (4,1%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (1%); e móveis e eletrodomésticos (0,5%).

