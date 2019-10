Com dois cartões amarelos, Bruno Henrique entra “pendurado” para a primeira decisão contra o Grêmio

*Valéria Possamai

Na busca por uma vaga à finalíssima da Copa Libertadores, o Flamengo entra em campo nesta quarta-feira, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Com a decisão disputada em dois jogos, o time carioca tem uma preocupação já visando o jogo de volta no Maracanã.

Na lista de jogadores amarelos, o atacante Bruno Henrique está com dois e desta feita, entra na condição de pendurado no jogo de ida da Arena. Caso receba nova advertência fica suspenso da decisão da volta. O jogador é o único do elenco nesta condição.

Ainda completam a relação com apenas um cartão, os seguintes atletas: goleiro Diego Alves, os laterais Rafinha e Felipe Luis e o meio-campista Gerson.

O jogo de ida das semifinais está marcado para às 21h30, desta quarta-feira, na Arena.

