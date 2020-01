Acontece Com extrato de flores e manteiga de karité, nova linha Cuide-se Bem Beijinho traz hidratação profunda para peles secas e extra-secas

A nova linha Cuide-se Bem Beijinho, do Boticário, traz uma fragrância floral surpreendente – que dá o nome à linha – porque remete ao “Beijinho” do beija-flor: o pássaro mais apaixonado no mundo pelas flores. Com notas de saída que incluem pimenta preta e ameixa, corpo com muguet e jasmin e fundo que vai da baunilha ao sândalo, o lançamento conta com loção hidratante, sabonete, desodorante, creme para as mãos e bodysplash.

E a grande novidade da linha são as loções hidratantes (além da versão em pump, agora também em pote), que têm uma textura diferenciada, mais consistente, feita especialmente para peles secas e extra secas. Com segredinho de extrato de flores e manteiga de karité, ela promove uma hidratação profunda e garante rápida absorção na pele, tendo um resultado imediato visível.

A pele seca se caracteriza pela constante falta de hidratação, descamação e rachaduras. “Esse tipo de pele é mais suscetível também aos agentes externos (sol, cloro e água do mar, principalmente no verão). Para que a pele se mantenha hidratada, aliviando os sintomas da epiderme ressecada, o uso de hidratantes superpotentes é essencial para promover o equilíbrio do micro bioma e o fortalecimento da barreira de proteção. Separar um tempo para se cuidar é importante, principalmente quando vemos que está valendo a pena. Esse é o diferencial de Cuide-se Bem Beijinho, que tem efeito imediato e você percebe na hora o resultado na pele. Por menor que seja o tempo desprendido para isso, é um momento de autocuidado e amor ao seu corpo”, conta Vanessa Machado, gerente de Cuidados Pessoais do Boticário.

Na linha Cuide-se Bem, os frascos e bisnagas são feitos com plástico vegetal, produzido a partir do bagaço da cana-de-açúcar, em vez do tradicional plástico produzido com petróleo. “A proporção do impacto evitado é de, aproximadamente, 4kg de CO2 para cada quilo de plástico produzido. Desta forma, contribuímos para a redução de mais de 3 mil toneladas de CO² por ano. Essa quantidade reduzida de emissões de gases de efeito estufa corresponde ao carbono estocado em mais de 17 mil árvores, o que equivale, aproximadamente, à área de sete campos do estádio do Maracanã”, completa Vanessa.

Os produtos já estão disponíveis em todas às lojas, revendedoras e e-commerce.

Cuide-se Bem Beijinho Loção Hidratante / Preço sugerido: 400ml R$ 46,90 | 200ml R$ 34,90 | 250ml Pote R$ 39,90

· Hidratação profunda para peles extras secas/ Protege e reduz o ressecamento da pele / Diminui o aspecto esbranquiçado da pele / Segredinhos: Manteiga de Karité e Extrato de Flores

Cuide-se Bem Beijinho Creme de Mãos/ Preço sugerido: R$ 24,90

· Hidratação profunda/ Não estraga o esmalte/ Segredinho: Extrato de flores

Cuide-se Bem Beijinho Desodorante Roll On / Preço sugerido: R$ 18,90

· Protege por 48h/ Mantém a hidratação da pele/ Segredinho: Extrato de flores/

Cuide-se Bem Beijinho Sabonete Barra / Preço sugerido: 02 unidades R$ 14,90 | 05 Unidades R$ 23,90

· Não resseca a pele/ Espuma cremosa/ Segredinho: Extrato de flores

Cuide-se Bem Beijinho Body Splash/ Preço sugerido: R$ 39,90

· Perfuma a pele/ Segredinho: Extrato de flores

Boti Recicla/ Por meio de seu programa de logística reversa – o maior do país em pontos de coleta – O Boticário recolhe e destina para reciclagem as embalagens pós-consumo. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para receber e direcionar esse resíduo para cooperativas homologadas.

