Com foco no Inter, o Flamengo deve mandar a maioria de reservas contra o Ceará

Com o foco no jogo de volta das quartas e final da Libertadores, contra o Internacional, na quarta-feira (28), no Beira-Rio, em Porto Alegre, o Flamengo deve ir com a maioria de reservas para enfrentar o Ceará, neste domingo (25), em Fortaleza.

O técnico Jorge Jesus indicou que vai haver a troca de pelo menos quatro ou cinco peças, mas há discussão sobre a necessidade de poupar os jogadores em função da diferença de clima, quente e frio, entre as duas cidades. O Flamengo deve poupar por exemplo Gabigol e Arrascaeta, que foram dúvida para o jogo em casa.

O primeiro só jogou por não se queixou mais de dores musculares na coxa direita. Gabigol concentrou, treinou no dia da partida e, mesmo fora da relação, e foi lançado na partida. Arrascaeta teve uma gastrointerite e foi substituído no intervalo.

Como não terá Arão, suspenso, no jogo de volta, o volante deve ser um dos titulares em campo contra o Ceará. Há dúvida se Cuéllar seguirá com o grupo para os dois jogos, pois está com a venda encaminhada para o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Na ausência de Arão, contra o Inter, o técnico Jorge Jesus tem a opção de recuar Gerson. Ou colocar Piris da Motta ao lado de Cuéllar.

Na segunda-feira após enfrentar o Ceará, a delegação viajará direto de Fortaleza para Porto Alegre em voo fretado. De lá, seguirá para Viamão, onde ficará em um resort e se isolará. O Flamengo pode ir à semifinal e enfrentar o vencedor de Palmeiras e Grêmio se perder por um gol de diferença ou empatar com o Inter.

Cuéllar

Nesta sexta-feira (23), o Flamengo emitiu uma nota oficial dizendo que Gustavo Cuéllar pediu para não viajar com o clube alegando problemas pessoais. No comunicado, o Rubro-Negro afirma que não concorda com o pedido do atleta e, por isso, decidiu afastá-lo por tempo indeterminado.

Os comentaristas Edmundo e Zinho trouxeram a informação de que a negociação com o atleta chegou ao limite. O colombiano desejava sair e estava na mira do Al Hilal. O Flamengo tentava segurá-lo a todo custo por conta da Conmebol Libertadores. De acordo com os comentaristas, a diretoria fez uma proposta de aumento para o camisa 8, que rejeitou. Além disso, Zinho revelou que o meio-campista sofre com um grave problema familiar.

Cuéllar é titular de Jorge Jesus e se tornou xodó da torcida desde 2017. No ano passado, foi titular absoluto e um dos atletas mais regulares na temporada, quando o clube foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro.

