Por Redação O Sul * | 26 de novembro de 2019

Time deve ser definido em treino, nesta terça-feira, em Curitiba Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA) Foto: (Divulgação/Grêmio FBPA)

Depois de garantir a vaga para a pré-Libertadores, o Grêmio vai em busca da classificação para a fase de grupos da competição via Campeonato Brasileiro. E, o próximo adversário, é o Athletico-PR, nesta quarta-feira. Para garantir a posição no G-4, o técnico Renato Portaluppi deve repetir o mesmo time na Arena da Baixada, que venceu o Palmeiras, no final de semana.

A delegação, que seguiu de São Paulo direto para Curitiba, já realizou um primeiro treino na tarde desta segunda-feira. A boa notícia foi pela presença de Maicon. O volante, que saiu mais cedo do jogo na Arena Palmeiras, participou do trabalhou leve no estádio Couto Pereira, do Curitiba. E, assim, deve ser novamente titular.

A formação será definida em treinamento a ser realizado, na tarde desta terça-feira. As boas respostas quando acionado, colocam Pepê também em uma disputa direta pela titularidade. O jovem foi o autor do segundo gol, que garantiu os três pontos do tricolor em São Paulo. E, pode até mesmo ser novidade entre os iniciais.

Com 59 pontos na tabela de classificação, o Grêmio é o quarto colocado na competição continental. O adversário, o furacão, vem logo atrás com 56 pontos, e já garantido na Libertadores pelo título da Copa do Brasil.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

