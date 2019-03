Com portões fechados, Grêmio treina para enfrentar o Juventude no domingo

O técnico Renato Portaluppi encaminhou a equipe que irá enfrentar o Juventude no domingo (24) em atividade na tarde desta sexta-feira (22), no CT Presidente Luiz Carvalho. Porém, a primeira parte do treinamento, que durou mais de uma hora, foi fechada para a imprensa. Quando aberto foi possível observar um treino coletivo no gramado do CT.

Este foi o penúltimo treino antes da partida contra o alvi-verde, que irá abrir as quartas de final do Campeonato Gaúcho 2019. Em virtude da campanha gremista no primeiro turno, o Tricolor tem a vantagem de decidir em casa todos os confrontos das fases seguintes do Estadual, caso garanta as classificações.

Para o primeiro confronto, o técnico gremista terá algumas ausências confirmadas. São os casos do atacante Everton e do zagueiro Kannemann, que foram convocados para as seleções brasileira e argentina, respectivamente. Além deles, o zagueiro Pedro Geromel tem um edema na coxa e não irá enfrentar o time caxiense bem como o atacante Marinho, que está se recuperando de lesão. Na atividade desta sexta, o zagueiro Marcelo Oliveira correu ao redor do gramado e Paulo Miranda não estava no campo quando a imprensa teve acesso.

Na manhã deste sábado (23), o Grêmio retoma às atividades antes de viajar para a Serra Gaúcha para o primeiro jogo das quartas de final do Gauchão 2019.

Visita guiada

A visita guiada pela Arena do Grêmio se tornará ainda mais especial. O Arena Tour, a partir de agora, á uma nova atração para encantar a torcida tricolor e os amantes do futebol. É o Tour dos Ídolos que, mensalmente, levará um ícone que fez ou faz história no clube para guiar a torcida no percurso. A primeira edição acontece neste sábado ( a partir das 15 horas, e contará com a presença do ex-meia, Carlos Miguel. O tour tem duração de, aproximadamente, 70 minutos.

Carlos Miguel contará um pouco da sua história no Clube, ao mesmo tempo em que apresenta a Arena aos torcedores. Este tour ainda á a presença da Banda da Geral do Grêmio. Os ingressos estão a partir de R$ 30 e podem ser adquiridos em: arenatour.superingresso.com.br.

