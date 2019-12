Capa – Caderno 1 Com vista privilegiada da orla, cinco barcos turísticos vão circular no Guaíba durante a festa de Ano Novo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de dezembro de 2019

Ao menos três veículos fluviais já estão com ingressos esgotados. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

A festa oficial de Ano Novo na Orla da Usina do Gasômetro, no Centro Histórico de Porto Alegre, terá um atrativo-extra: a possibilidade de curtir o evento a bordo de uma dos cinco barcos turísticos autorizados pela prefeitura a circular no Guaíba. Além da vista privilegiada para o evento (incluindo dez minutos de espetáculo pirotécnico), os veículos fluviais oferecem suas próprias programações alusivas ao Réveillon.

Em meio à grande procura, três embarcações (Bela Catarina, Cisne Branco e BarCo) estão com vagas já esgotadas. Resta tentar o “Porto Alegre 10” e o “Noiva do Caí II”, que ainda tinham ingressos disponíveis nessa sexta-feira, a preço individual de R$ 80. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3109-2312.

Conforme mencionado, o tipo de comemoração varia de acordo com cada embarcação e inclui bebidas e opções de gastronomia, tudo ao som de shows ao vivo ou música executada por DJs. Em média, os passeios começam por volta das 22h e terminam às 3h, totalizando assim quatro horas de festa.

O evento

A prefeitura da capital gaúcha espera atrair mais de 140 mil pessoas para a festa da virada do ano, que pela segundo ano consecutivo será realizada na Orla do Guaíba no Centro Histórico. O evento organizado pela prefeitura começará às 18h e se estenderá até as 2h da primeira madrugada de 2020. em torno de um palco instalado próximo à Usina do Gasômetro.

Dentre as atrações estão um espetáculo pirotécnico-musical de cerca de dez minutos e shows musicais com os vencedores do 14º Festival de Música da capital gaúcha, mais a escola Imperadores do Samba, Cesar Oliveira e Rogério Melo, Luiza Barbosa, Casa Ramil e DJ Letícia Sartoretto. A apresentação será da cantora e musicista mineira, Gisa Nunez.

A festa contará, ainda, com vendedores de alimentos e bebidas, em meio a uma infraestrutura com banheiros químicos, segurança por conta da Guarda Municipal e Brigada Militar, além de posto médico e ambulâncias.

O evento tem o patrocínio da Companhia Zaffari , Caixa e do Governo Federal. Como apoiadores, constam a Fauers (Federação Afro Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul), Associação de Gastronomia Itinerante do Rio Grande do Sul, Sheik Burguer, Restaurante 360 e rede Master Hotéis.

Dicas

– A população pode levar cadeiras de praia, cangas e esteiras, ceias prontas e lanches, bem como bebidas e “coolers”;

– Crianças devem portar identificação e o contato de pelo menos um responsável adulto. Caso alguma criança se perca, basta procurar a segurança do evento que irá auxiliar na localização. Sugere-se marcar um ponto de encontro para o caso de alguém se perder;

– Levar saco ou sacola para coletar o lixo ao sair do evento. Separar alumínios e vidros para serem dispostos nas áreas de reciclagem;

– Não podem ser acionados fogo de artifício “particulares”;

– É proibido levar churrasqueiras e espetos, nem produzir fogo no local. Também é vetada a venda de bebidas ou alimentos sem o devido licenciamento municipal;

– Ninguém deve entrar no rio, pois a água é profunda e há risco de afogamento.

(Marcello Campos)

