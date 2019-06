Comunicador da Rede Pampa, Xicão Tofani, lança livro sobre a vida noturna dos gaúchos

O comunicador da Rede Pampa que integra a bancada do programa Atualidades Pampa, da TV Pampa e ainda os programas da rádio Grenal, autografa o livro ‘Vivendo a Noite com Xicão Tofani“, nesta quinta-feira, 6 de junho.

Na publicação, Xicão fala dos seus 35 anos de atuação na televisão, e, especialmente, conta os bastidores da vida noturna dos gaúchos, relembrando as casas noturnas e as personalidades que marcaram a noite na capital e no Estado.

Sessão de autógrafos:

Livro: ‘Vivendo a Noite com Xicão Tofani”

Dia 6 de junho – quinta-feira

Horário – a partir das 16 horas

Local – Bistrô Variettá, Avenida Praia de Belas, 1181, Porto Alegre

