Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Equipes trabalhando em Porto Alegre após temporal. Foto: Cristine Rochol/PMPA Equipes trabalhando em Porto Alegre após temporal. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Nas próximas semanas, a chuva pode retornar ao Estado, afugentando a estiagem e impedindo o avanço de perdas na agricultura. É o que aponta o relatório técnico unificado da Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural), do Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz) e da Emater-RS sobre a estiagem e seus efeitos apresentado nesta quinta-feira (16), no Palácio Piratini, a representantes das federações Famurs (das Associações de Municípios do RS), Fetag (dos Trabalhadores na Agricultura no RS), Fecoagro (das Cooperativas Agropecuárias do Estado do RS) e Farsul (da Agricultura).

O relatório, que será divulgado semanalmente, apresenta uma avaliação das condições meteorológicas de dezembro e da primeira quinzena de janeiro; situação atual das culturas de verão, olerícolas, frutíferas, pecuárias de corte e de leite; perdas computadas nos municípios que decretaram estado de emergência (até 16 de janeiro); e a previsão meteorológica de 16 a 22 de janeiro, além da tendência para o mês de fevereiro.

No próximo mês, a tendência é que a chuva volte para todo o Rio Grande do Sul, dentro da média histórica, mas ligeiramente abaixo do normal na Campanha e em áreas próximas à fronteira com o Uruguai. “Este novo cenário não indica um agravamento da situação, mesmo assim, o Estado continuará com as medidas anunciadas para aliviar os efeitos da estiagem”, assegurou o secretário em exercício da Agricultura, Luiz Fernando Rodriguez.

As principais ações do governo estadual são a contratação de empresas para a perfuração de 20 poços em áreas com extrema restrição hídrica e a realocação de recursos para o programa Troca Troca de Sementes, a fim de antecipar a semeadura de forrageiras.

