Confiança, imortalidade e força do elenco: presidente do Grêmio elenca pontos antes da decisão com o Flamengo

Às vésperas da decisão contra o Flamengo, pelas semifinais da Copa Libertadores, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Jr., concedeu entrevista à Rádio Grenal para falar do enfrentamento no Rio de Janeiro. Depois do empate em 1 a 1, na Arena, o mandatário destacou o nível de dificuldade, mas demonstrou confiança na classificação.

“O nível de dificuldade da partida é grande. O Flamengo tem o estádio a seu favor, a torcida a seu favor, vive um grande momento, tem uma grande equipe. Mas o Grêmio tem a imortalidade”, declarou Bolzan durante a participação no programa Futebol Alegria do Povo.

Com a dúvida na escalação por conta da situação de Luan e Jean Pyerre, o presidente ressaltou a força do elenco, fazendo referência também aos problemas do adversário: “O que o Renato fizer, vai fazer o melhor. Temos que saber o que precisamos fazer e isso vai balizar a maneira de atuar. Vai jogar quem estiver bem e em condições. Os dois times tem problemas, mas a força dos elencos conseguirá superar isso. São dois grandes grupos. Certamente teremos um grande jogo.”

Até a decisão desta quarta-feira (23), Flamengo e Grêmio já saberão o adversário na final. Nesta terça-feira (22), Boca e River Plate entram em campo na Bombonera. “Embora eu ache o River um clube transgressor, eles também chegam na terceira semifinal seguida. É uma ideia de continuidade de elenco, de grupo forte, que traz esses resultados.”

Por fim, Romildo, que comanda o clube antes mesmo do tricampeonato da América, mostra confiança pelo tento no Maracanã: “Espero que possamos fazer um bom jogo pra conseguir essa classificação. Eu tô muito confiante.”