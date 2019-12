Grêmio Confira quanto a dupla Grenal lucrou com a premiação do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2019

Inter e Grêmio encerraram a competição neste final de semana Foto: (Créditos: Lucas Figueiredo/CBF Foto: (Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

O domingo marcou o último compromisso de Grêmio e Inter na temporada de 2019. E, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o colorado venceu o Atlético-MG, em Porto Alegre, já o tricolor foi derrotado pelo Goiás, fora de casa. Independente dos resultados, a dupla já estava com objetivo garantido de estar na Copa Libertadores de 2020, mas apesar disso, a posição na tabela também garantiu lucro a mais aos cofres dos dois times.

Com os três pontos conquistados no Beira-Rio, o Inter subiu uma colocação, o que lhe garantiu cerca de dois milhões a mais em premiação. Com a sétima colocação, o colorado lucrou R$ 23,1 milhões.

Já o Grêmio, que se assegurou na quarta colocação, mesmo com o revés no Serra Dourada, receberá em prêmio R$ 28 milhões.

Confira as premiações dos clubes no Brasileirão (fonte O Goal):

Flamengo – R$ 33 milhões – campeão

Santos – R$ 31,3 milhões – (2º lugar)

Palmeiras – R$ 29,7 milhões – (3º lugar)

Grêmio – R$ 28 milhões – (4º lugar)

Athletico-PR – R$ 26, 4 milhões (5º lugar)

São Paulo – R$ 24,7 milhões – (6º lugar)

Internacional – R$ 23,1 milhões – (7º lugar)

Corinthians – R$ 21,4 milhões – (8º lugar)

Fortaleza – R$ 19,8 milhões – (9º lugar)

Goiás – R$ 18,5 milhões (10º lugar)

Bahia – R$ 15,5 milhões (11º lugar)

Vasco – R$ 14,6 milhões (12º lugar)

Atlético Mineiro – R$ 13,7 milhões (13º lugar)

Fluminense – R$ 12,8 milhões – (14º lugar)

Botafogo R$ 11,9 milhões – (15º lugar)

Ceará – R$ 11 milhões – (16º lugar)

Os rebaixados Cruzeiro (17º), CSA (18º), Chapecoense (19º), Avaí (20º), não recebem nenhum valor.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

