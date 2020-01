Acontece Conheça um pouco mais sobre o Ubirajara Borba da Silva, conhecido como Byra Borba, que foi eleito Rei Momo 2020

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Foto: Ítalo Martins

O Carnaval de Porto Alegre vai acontecer nos dias seis e sete de março no Complexo Cultural Porto Seco. Pela primeira vez, a realização do evento ficará por conta da Bah Entretenimento. A empresa também é a responsável pelos carnavais de Uruguaiana, Pelotas e Cruz Alta.

Os ingressos que custam a partir de R$ 10,00 podem ser adquiridos todas as quartas-feiras na Anhanguera Centro – Avenida Alberto Bins, 410- 4°andar, das 13h às 19h ou através do site www.minhaentrada.com.br.

Conheça um pouco mais sobre o Ubirajara Borba da Silva, conhecido como Byra Borba que foi eleito como Rei Momo 2020

➡ Data de nascimento: 14 de agosto de 1980

➡ Escola de samba: Imperatriz dona Leopoldina.

➡ Cargo na escola: Rei Momo 2018

➡ Profissão: Cozinheiro

➡ Escolaridade: Médio Completo

➡ Cidade natal: Guaíba

➡ Hobbie: Ler, ver filme e cozinhar.

➡ De que forma a escola contribui com a tua vida? É um local pAra transformar vidas e fazer novas amizade. Mas como Rei Momo hoje represento todos. Faz algum tempo que trabalho pela união no Carnaval. Sendo oriundo de Barracão aprendo o dia a dia das entidades e a conhecer seus artistas, dessa forma o Carnaval contribui para mim hoje ser uma pessoa melhor.

➡ Qual seu sonho? Viver em um mundo onde não haja transfobia, homofobia, racismo e feminicídio, onde se respeite a vida dos outros.

➡ O que mais gosta de fazer em Porto Alegre? Seu povo, sua magia. Amo a Cidade em um todo.

➡ Já fez parte da Corte do Carnaval em outros anos? Sou atual Rei Momo. Eleito em 2018 através do voto popular reconduzido nos anos de 2019 e 2020.

➡ O que significa para ti fazer parte da Corte do Carnaval de Porto Alegre? Significa mostrar que todo o carnavalesco independente de onde veio suas atribuições nas escolas, sua classe social, pode ser o Rei sem nunca perder a humildade e a essência que te levou até o posto. Período de reconstrução é saber que temos muito trabalho para ajudar as entidades envolvidas e a Bah Entretenimento a fazer um grande espetáculo. Acredito que somos operários da folia e, no momento em que fizemos parte da Corte, representamos o nosso povo e temos que vestir o melhor sorriso e a sandália da humildade para ter a honra de representar todos eles. Carnaval sem o povo não existe, povo sem carnaval fica doente.

