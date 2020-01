Acontece Consumidores podem “se dar bem” com as liquidações de início de ano

Por Redação O Sul | 7 de janeiro de 2020

Foto: Divulgação

Na cidade de Juruaia, conhecida como a Capital da Lingerie, por exemplo, os interessados nas promoções encontrarão em mais de 100 lojas participantes descontos de até 70% em peças de moda íntima, praia e fitness, além de pijamas, entre os dias 11 e 25 de janeiro, exceto aos domingos

Muitos consumidores deixaram na espera as compras de fim de ano para aproveitarem as liquidações dos primeiros dias do ano novo. Diversas lojas já estão preparadas para continuarem atraindo clientes mesmo depois da enxurrada das vendas natalinas.

A cidade mineira de Juruaia, conhecida como a Capital da Lingerie, é um exemplo dessa movimentação ao realizar o 11º Outlet Juruaia, um dos principais eventos promovidos pelas lojas de fábrica de Juruaia, por meio da ACIJU – Associação Comercial e Industrial de Juruaia.

Os interessados nas promoções encontrarão em mais de 100 lojas participantes descontos de até 70% em peças de moda íntima, praia e fitness, além de pijamas, entre os dias 11 e 25 de janeiro, exceto aos domingos. Para mais informações, acesse: www.outletjuruaia.com.br.

Com o slogan “Tem muito mais esperando por você”, a nova temporada de vendas 2020 espera atrair mais de 10 mil visitantes na cidade, tendo como foco lojistas e revendedoras de todo o país, e a expectativa é registrar um aumento de 20% nas vendas, se comparado ao ano anterior. No entanto, o consumidor final também poderá se beneficiar com a iniciativa.

“Este é um evento promovido para divulgar Juruaia e mostrar a infinita possibilidade de geração de renda que os nossos produtos oferecem para os lojistas e as revendedoras. Além disso, é uma verdadeira queima de estoque”, comenta o presidente da Associação Comercial e Industrial de Juruaia (ACIJU), José Antonio da Silva.

Essa também é uma oportunidade para fortalecer as pequenas, médias e grandes empresas do segmento e estimular a geração de negócios e o crescimento de atividades comerciais na região.

O Outlet Juruaia abre o calendário de eventos da cidade, que conta com outras duas importantes ações, que acontecerão no decorrer do ano, a Felinju e o Festlingerie. Dessa forma, o empresariado tem como expectativa manter os bons resultados obtidos em 2019. Para se ter uma ideia, uma grande parte das empresas concluiu o balanço anual com um crescimento de 15% no volume de vendas e geração de negócios, tanto com lojistas quanto com as revendedoras, um percentual considerado bastante satisfatório.

