Corpo de homem desaparecido há 22 anos é encontrado com auxílio do Google Earth

Um caso de desaparecimento já arquivado nos Estados Unidos teve uma reviravolta inusitada no fim de agosto deste ano. Os restos mortais de William Moldt foram encontrados dentro de um carro submerso em um lago após um usuário visualizar o automóvel em imagens do Google Earth.

Moldt desapareceu em Lantana, na Flórida, em 7 de novembro de 1997, quando tinha 40 anos. Ele sumiu após sair de uma boate. Na época, a polícia abriu um inquérito, mas, como a investigação não avançou, o caso foi encerrado.

Em 28 de agosto deste ano, 22 anos depois, a polícia recebeu a denúncia de que um carro estava dentro de um lago em Moon Bay Circle, Wellington, na Flórida. Ao retirar o veículo da água, encontrou os restos mortais que, após perícia, foram confirmados como sendo de Moldt.

A polícia relevou o caso nessa quinta-feira (12), quando disse que um ex-morador da região fazia pesquisas no Google Earth e notou o que parecia ser um veículo no lago. Ele entrou em contato com um ex-vizinho, que morava logo atrás do local indicado. Com um drone, o morador conseguiu visualizar melhor e avisou o carro, notificando as autoridades. Quando se confirmou a história, a família de Moldt também foi notificada sobre o caso.

Deixe seu comentário: