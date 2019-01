Criare Móveis Planejados escolhe a Global para assinar seu novo projeto de Branding

A Criare Móveis Planejados inicia 2019 anunciando que escolheu a Global para desenvolver o seu novo projeto de Branding no País. A agência, sediada em Porto Alegre, assumiu o desafio de reposicionar a marca do grupo Todeschini, de Bento Gonçalves (RS), de criar nova identidade visual e de responder pelo conteúdo digital da rede de mais de 40 lojas de móveis planejados no Brasil.

“Estamos muito felizes de participar da construção deste novo ciclo de expansão da Criare, em um mercado muito desafiador e de alta competitividade”, diz Daniel Skowronsky, CEO da Global. “A Criare está extremamente motivada com o início deste trabalho. Temos certeza que a parceria com a Global contribuirá para um novo momento da nossa empresa”, afirma Rogério Francio, Diretor Comercial da Criare.

Deixe seu comentário: