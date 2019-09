Curso de consultoria de imagem e marketing digital para mulheres

Três dias de uma experiência única e transformadora na Serra Gaúcha. Essa é a ideia do Curso “Consultoria de Imagem e Estilo”, que ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de setembro, no Hotel Fazenda Pampas, em Canela (RS).

Ministrado pela empresária e consultora de estilo Renata Maria, a imersão é voltada para mulheres que já trabalham em consultoria de estilo ou querem atuar nesta área. No programa, ensinamentos teóricos, com apostila, e práticos.

“Esse curso vai ser incrível porque vamos vivenciar a consultoria de estilo na prática, desde o primeiro momento. Vou compartilhar tudo o que aprendi, testei e comprovei no dia-dia”, afirmou Renata Maria. Durante os três dias, as alunas farão visita guiada ao Museu da Moda, aulas práticas em lojas (personal shopper e montagem de looks) e mentoria.

“No final do curso a participante já terá condições de entrar e começar a trabalhar com consultoria de estilo. É uma grande oportunidade”, finalizou. Renata Maria é Consultora de Imagem, Estilo e Desenvolvimento.

Marketing Digital

A empresária Lê Franco, responsável pela assessoria de marketing e planejamento, vai ministrar uma aula de marketing digital e planejamento de carreira. “As redes sociais são muito importante para a moda e, por isso, é importante planejarmos e estarmos bem posicionadas nas mídias”, completou. Fazem parte do curso, além das aulas, o transfer, a hospedagem e as visitas. Informações pelo telefone: (51) 9 8453 5729.

SERVIÇO

O que: Curso Consultoria de Imagem e Estilo

Quando: 26, 27 e 29 de setembro de 2019

Onde: Hotel Fazenda Pampas, em Canela (RS)

Informações: (51) 9 8453 5729

Redes Sociais: Renata Maria (@relookimagem) e Lê Franco (@le.frannco)