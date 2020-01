Inter D’Alessandro aprova nova função com Eduardo Coudet

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Argentino falou sobre a dupla formada com Paolo Guerrero Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

No primeiro jogo do ano no estádio Beira-Rio, o Inter entrou em campo com novidades para enfrentar o Pelotas. Além das estreias dos laterais Rodinei e Moisés, o torcedor também conferiu D’Alessandro em lugar diferente no campo. A nova função, mais ao lado de Guerrero no ataque, terminou com saldo positivo e aprovada pelo argentino.

Além de marcar um dos gols da vitória por 3 a 1, D’Ale também foi responsável pelas assistências que culminaram nos outros dois gols do colorado marcados por Edenilson e Paolo Guerrero. “Eu vou fazer essa função porque ele (Coudet) está pedindo. Não sei se vai dar certo sempre. Não sei se vou fazer parte do jogo sempre. Mas estou feliz, é uma função nova, faz eu aprender uma coisa nova, sinto que estou mais perto do gol”, declarou o camisa 10.

Sobre o início de trabalho de Eduardo Coudet, o meia aproveitou para pedir paciência aos torcedores, já que o argentino está iniciando a temporada. “Precisamos ter paciência. O trabalho está começando, foram poucos dias de trabalho ainda”.

Em uma das respostas, D’Alessandro relatou incômodo sobre algumas declarações a respeito da sua relação de trabalho com Eduardo Coudet: “Eu não acho nada, quem acha é a imprensa, que acha que eu estou aqui só porque sou amigo dele (do Coudet). O que eu peço é só um pouquinho mais de respeito. Quando o cara tem 20 anos de carreira, tem que no mínimo respeitar.”

O colorado volta a campo nesta quarta-feira, pelo Campeonato Gaúcho, contra o São Luiz, em Ijuí.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário