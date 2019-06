Daniel Alves anunciou a sua saída do Paris Saint-Germain

Chegou ao fim a passagem de duas temporadas de Daniel Alves pelo PSG (Paris Saint-Germain). Após marcar na goleada do Brasil sobre o Peru na Copa América, em São Paulo, no sábado (22), o lateral tirou a cabeça por alguns minutos da Seleção Brasileira e usou as redes sociais para anunciar que está se despedindo do clube francês.

“Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências”, escreveu Daniel em mensagem publicada nos primeiros minutos da madrugada de domingo (23).

Em tom descontraído, o brasileiro de 36 anos agradeceu bastante ao clube francês e aos companheiros, citando o apelido carinhoso de “maluco beleza”.

“Obrigado a todos os companheiros pelos momentos vividos, pelas risadas juntos, pelos enfados também que vossos espíritos preguiçosos me fizeram passar. (…) Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras.”

Daniel Alves chegou ao PSG em 2017, juntamente com o compatriota e ex-companheiro de Barcelona, Neymar. O lateral cumpriu exatamente os dois anos de contrato com a equipe francesas, onde atuou em 73 partidas e anotou oito gols.

Recordista de títulos no futebol, Daniel ampliou a coleção de troféus na passagem pelo PSG. Foram cinco conquistas: dois campeonatos franceses, uma Copa da França, uma Copa da Liga da França e uma Supercopa da França.

Capitão da Seleção Brasileira na Copa América, o lateral segue focado na disputa do torneio continental e não deu pistas do próximo clube que irá defender.

Confira a mensagem completa de Daniel Alves:

“Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências.Gostaria de agradecer a família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube.

Gostaria de agradecer a todos e sobre tudo ao staff pelo carinho, pelo respeito, pela cumplicidade demostrada desde o primeiro dia… vocês fazem esse clube um pouco mais especial.

Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão, porém na vida tudo tem um começo, um meio, um final e hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui.

Peço-lhes desculpas se em algum momento não estive a altura, peço-lhes desculpas se em algum momento cometi alguma falha, apenas tentavam dá o meu melhor.

Obrigado a todos os companheiros pelos momentos vividos, pelas risadas juntos, pelos enfados também que vossos espíritos preguiçosos me fizeram passar.

Se vocês um dia me recordarem, que seja como o GOOD CRAZY de cada dia, com um belo sorriso no rosto, com uma energia pura de alma, como um profissional trabalhador e compromissado com os objetivos…. como alguém que apenas quis que vocês fossem melhores a cada dia e que tentou fazê-los entender o verdadeiro significado da palavra equipe.

Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras.

Com muito carinho. GoodCrazy!! #GoodCrazyMood.”