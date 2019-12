Rio Grande do Sul Defensoria Pública obtém liminar da Justiça para que o Banrisul libere a contratação de empréstimo referente ao 13º salário a todos servidores e pensionistas

19 de dezembro de 2019

Descumprimento da medida importará na aplicação de multa de R$ 10 mil.

A Defensoria Pública, por meio do seu Núcleo de Defesa do Consumidor e de Tutelas Coletivas, ingressou com ação coletiva e obteve deferimento em liminar pela Justiça nesta quinta-feira, (19), a fim de assegurar a contratação de empréstimo referente à antecipação da gratificação natalina de 2019 por todos os servidores públicos e pensionistas via Banrisul independentemente de pendências financeiras, ações judiciais movidas em face do réu ou cadastramento no rol de inadimplentes mantido pelo SPC/Serasa.

A decisão foi proferida pela juíza Eliane Garcia Nogueira, tendo sido determinado que o descumprimento da medida importará na aplicação de multa de R$ 10 mil por hipótese individual.

“A decisão é uma grande vitória em favor dos servidores públicos e pensionistas, que terão garantido o empréstimo que antecipa o pagamento do 13º salário sem análise de pendências financeiras, especialmente nesse momento de grave crise financeira”, afirmou a defensora pública dirigente do Núcleo da Defensoria, Emilene Perin.

