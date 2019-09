Deputado Zucco vê muitos interesses na Amazônia

O deputado estadual Luciano Zucco (PSL), tenente-coronel da reserva do Exército, que morou na Amazônia durante quatro anos, fala com autoridade sobre o tema. “Quem conhece a Amazônia? Morei lá quatro anos e constatei a existência de mais de mil ONGs. O que elas querem? Ajudar os índios ou ficar de olho nas nossas riquezas? É preciso ficar atento à questão das queimadas, mas não às queimadas tendenciosas da mídia”.

Deputado comenta o perfil do governo Bolsonaro

Ontem, da tribuna do Legislativo gaúcho, Zucco indicou que “tenho orgulho de ter um chefe de Estado que marca posição e diz: a Amazônia tem dono”. Sobre o governo federal, avalia: “o governo Jair Bolsonaro instituiu um ministério em que a Justiça está sendo conduzida por um juiz, a Economia por um economista e a Infraestrutura pelo primeiro colocado no concurso do Instituto Federal de Engenharia, que está trabalhando para concluir obras há muito tempo paradas”. Zucco diz que defende o fim da progressão de pena e das visitas íntimas em presídios.

Extinta por Sartori, Metroplan agora vai ser mantida por Eduardo Leite

Embora extinta pelo ex-governador José Ivo Sartori, a Metroplan ganhou ontem, com um projeto aprovado pela Assembleia Legislativa, a possibilidade de contratar mais 32 profissionais de forma emergencial. A aprovação foi expressiva; 42 deputados votaram a favor da contratação. O motivo: nos bastidores foram informados que o governador Eduardo Leite, ao contrário do antecessor, decidiu manter a Metroplan.

Mônica Leal se posiciona e suspende exposição

A presidente da Câmara de Porto Alegre, Mônica Leal, do PP, disse ontem que foi ludibriada com a descrição que lhe foi enviada para obter autorização de realização de um evento, e cancelou a exposição de ilustrações que, segundo ela, ofendem o presidente da República. As imagens ofensivas ao presidente não constavam do pedido inicial. A exposição foi aberta no saguão da Câmara de Vereadores, a pedido do vereador Marcelo Sgarbossa, do PT. Outro vereador que se posicionou a favor da retirada da exposição foi Valter Nagelstein, do MDB. Segundo ele, pelo teor, “a exposição ficaria bem na sede do PT”.

Candidatura de Irigaray não tem apoio de Bolsonaro

A pré-candidatura do deputado estadual Ruy Irigaray à prefeitura de Porto Alegre não tem apoio do presidente da República Jair Bolsonaro. Ontem, o deputado federal Bibo Nunes revelou uma manifestação de Bolsonaro, indicando que não apoia nenhum candidato a prefeito. Bibo disse que nem o presidente nem familiares dele apoiam qualquer pré-candidato.

Acaba aposentadoria especial dos deputados

O plano de aposentadoria especial dos deputados estaduais a partir dos 60 anos, que chegou a ter 22 contribuintes, e contava com apenas um único remanescente – o deputado Adolfo Brito, do PP – foi extinto ontem por 50 votos a zero. Um projeto da Mesa Diretora do Legislativo, inspirado em proposta da deputada Any Ortiz (PPS), define que, a partir de agora, os deputados passarão a contribuir para o INSS e poderão se aposentar com o limite do Regime Geral da Previdência Social, hoje fixado em R$ 5,8 mil.