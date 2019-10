“Descomplica! Intense” traz linha de produtos para make fresh e leve para o dia-a-dia

De olho nas tendências de beleza, a marca se inspirou na make queridinho entre as blogueiras e celebs, um visual clean e fresh, sem excessos e que ressalta o efeito saudável. Realçando os pontos mais fortes do seu rosto de forma natural, o resultado é uma pele hidratada e iluminada, acompanhada de olhos e lábios suaves.

Com a Base Líquida Super Fresh você tem uma cobertura leve a média e garante uma pele protegida, já que ela contém FPS 15. Além disso ela também hidrata. O segredinho? A fórmula possuí 60% de água, com gostas que são liberadas durante a aplicação. Babado, né?

Para uma coloração natural da boca você pode escolher entre os nossos batons. O Batom Intense Super Fresh, com 24h de hidratação e bala em formato de gotinha que facilita a aplicação, tem duas versões – com partículas de glitter e brilho intenso ou com textura molhada e cores suaves. O primeiro nas cores Nude Rosado, Nude Escuro e Cereja e o segundo em Nude, Rosa e Cobre. Já o Batom Intense Super Fresh Líquido tem textura leve, acabamento mate e fórmula à base d’água, nas cores Rosado, Malva e Coral.

Para finalizar e manter a make no lugar o dia inteiro, o Splash Fixador de Maquiagem aumenta a durabilidade e mantém a hidratação da pele. Você pode escolher aplicá-lo antes ou depois dos demais produtos.

Todos os itens já estão disponíveis nas lojas do país, revendedoras e e-commerce.

Batom Líquido Super Fresh/ Preço sugerido: R$ 29,90/ Cores: Malva, Coral, Rosado/ Efeito natural/ Fórmula a base de água/ Acabamento mate.

Batom Super Fresh/ Preço sugerido: R$ 19,90/ Versão Glitter nas cores: Nude Rosado, Nude Escuro e Cereja/ Versão Molhada nas cores: Nude, Rosa, Cobre/ Efeito natural/ Hidratação 24h/ Partícula de glitter com brilho interno/ Textura com leveza de água

SSplash Fixador de Maquiagem/ Preço sugerido: R$ 29,90/ Refresca e mantém a pele hidratada/ Dá uma sensação geladinha ao aplicar /Aumenta a durabilidade da maquiagem /Não deixa a pele pegajosa.

Base Líquida Super Fresh/ Preço sugerido: R$ 37,90/ Efeito natural/ Cobertura leve a média/ Fórmula com 60% de água/ Refresca e hidrata a pele/ FPS 15