Dia 21 tem “Bendita Quarta da Qualidade Gourmet” com cardápio especial de frutos do mar

A Qualidade Gourmet, casa que vem ganhando referencial em cortes de cordeiros na Capital, também amplia seu portfólio a partir de agora com uma variada linha de frutos do mar, produtos igualmente de excelência, passo a passo com a proposta da empresa.

Localizada no bairro Três Figueiras, na Rua Comendador Creidy, 120, a Qualidade Gourmet ganha também diferencial pelos seus espaços. O local oferta uma cozinha ampla e sala de eventos com condições de abrigar reuniões empresariais, happy hours e encontros diversos, com capacidade para 50 pessoas.

Recentemente criado o projeto “Bendita Quarta da Qualidade Gourmet”, como o nome diz, às quartas-feiras, ficam abertas as portas da empresa para quem quiser apreciar cardápios especiais, tanto com cordeiros quanto com frutos do mar, preparados na sua maior parte pelo chef Dudu Annes.

Nesta próxima quarta (21), a Qualidade Gourmet prepara a “Noite dos Frutos do Mar”. No menu, ceviche de atum, salada quente de bacalhau, michui de camarão e queijo camembert e banana flambada, que dão o encerramento à noite.

Os ingressos podem ser obtidos anteriormente. O custo é de 110 reais por pessoa. O jantar inicia às 20h, Reservas pelos fones 99370.7088 e 99243.4451

