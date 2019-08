Dia dos Pais: pais e filhos compartilham experiências em salão de beleza

De sangue ou de coração, os que se veem todos os dias, ou aqueles que sofrem de saudades, os brincalhões ou os mais sérios: cada pai é um pai diferente. Mas o que eles têm em comum? O amor e a eternidade de memórias boas que os momentos com os filhos proporcionam. E já que neste domingo (11), é Dia Dos Pais, a reportagem da Tv Pampa esteve em um salão de beleza, em Porto Alegre, para mostrar como é esta rotina.

Um local só de encontro de mulheres? Errado. No salão de beleza Raphaelli, no bairro Boa Vista, na zona norte da capital, a ideia é outra. Tem espaços para todos. Os irmãos Pedro, de 15 anos, e Laura, de 4 anos, se divertem no local com o pai. O personal trainer Alessandro, encontra nesses momentos a conexão com os filhos. “É maravilhoso! Um amor que não tem como dimensionar. É uma coisa muito grande”, explica.

Enquanto os meninos fazem o cabelo, a Laurinha se diverte nos minutos de princesa. No lavatório parece gente grande. Depois, unhas, corte, escova e, a pedidos da própria, muitos cachos de cabelo. Quando pronta, o primeiro a aprovar é sempre o pai. Depois, o mano, que aproveita para matar a saudade e brincar muito com a pequena, comenta sobre a relação com o pai. “É muito importante ter esse momento. Temos um sentimento muito forte com ele. É um sentimento muito bom.”

Valorizar o tempo e as relações. É isso que a Rede Pampa deseja à todos os pais neste domingo. E você? Que recado mandaria neste dia para o seu pai?

Deixe seu comentário: