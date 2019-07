Diego Tardelli fica de fora dos relacionados para a partida contra o Vasco

*Valéria Possamai

Diego Tardelli será ausência novamente no Grêmio. O atacante está fora dos relacionados para o duelo contra o Vasco, neste sábado, na Arena. Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, o corte do jogador foi opção do técnico Renato Portaluppi.

Sem Tardelli, o jovem Da Silva pode ser a novidade no jogo contra os cariocas. O centroavante já tem participado dos treinamentos entre os profissionais e pode fazer sua estreia já neste sábado. André segue como candidato principal à titularidade, já que Felipe Vizeu sofreu uma luxação patelar com ruptura do ligamento femoropatelar acrescida de uma lesão condral na região patelar, no joelho esquerdo. O atacante precisará passar por uma artroscopia nos próximos dias e deve ficar afastado dos gramados por pelo menos dois meses.

Com a decisão pela vaga às semifinais da Copa do Brasil já na próxima quarta-feira, a tendência é que Renato Portaluppi escale uma formação alternativa nesta retomada do Campeonato Brasileiro. Assim o provável Grêmio tem: Paulo Victor; Léo Moura (Leonardo Gomes), Rodriguez, David Braz e Juninho Capixaba; Rômulo, Matheus Henrique, Thaciano, Jean Pyerre e Pepê; Luan.

Com 11 pontos somados na competição, o tricolor é o atual 11ª colocado na tabela de classificação. A partida diante dos cariocas ocorre às 17h, na Arena.

