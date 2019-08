Direção do presídio de Caxias do Sul é afastada e quatro presos são transferidos

A Direção do Presídio Regional de Caxias do Sul foi afastada após uma série de denúncias que houve na Corregedoria da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) e no Ministério Público informando facilitação de servidores para possível entrada de materiais ilícitos no estabelecimento prisional. Além do afastamento, houve a transferência de quatro presos para outros presídios do Estado.

Na operação foram apreendidos R$ 644,00 reais, 10 baterias de celular, 55 chips de aparelhos telefônicos celulares de diversas operadoras, 252 petecas de substância semelhante à maconha, uma balança de precisão, oito caixas de cigarro oriundas do Paraguai, um videogame, 23 aparelhos telefônicos celulares de diversos modelos, 18 carregadores de celular e nove fones de ouvido. A operação foi realizada de forma sigilosa, sendo o destino informado aos agentes somente quando já encontravam-se a caminho do local.

Uma revista geral também foi realizada nas celas para retirada de materiais ilícitos na galerias B e C.

A equipe que atuará provisoriamente no Presídio é formada pelos agentes Paulo César Alvares Carvalho (Diretor) e José Domingos do Prado Ferreira (Chefe de Segurança), os quais já realizaram intervenção no Presídio Regional de Caxias do Sul entre 2009 e 2010 e possuem experiência e conhecimento do local.

Deixe seu comentário: