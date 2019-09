Diretora da Rede Pampa participa de evento com lideranças do governo no Dia Nacional do Rádio

A presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão e diretora da Rede Pampa, Christina Gadret, esteve, na manhã desta quarta-feira (25), em um encontro promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert). O evento, em homenagem ao Dia Nacional do Rádio, ocorreu em São Paulo e reuniu as principais lideranças da radiodifusão brasileira, além de contar com a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Na ocasião, foram debatidas formas de cooperação entre as emissoras e o governo brasileiro e métodos e ações para o combate da criminalidade.

A Rede Pampa de Comunicação é o principal grupo de comunicação no segmento de rádios da região Sul do Brasil, com 17 rádios e três web rádios, além de manter programação na TV e portal de notícias. Ouça as rádios da Rede Pampa aqui.

