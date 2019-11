Rio Grande do Sul UFRGS: Divulgadas as médias e abstenções do primeiro dia do Vestibular 2020

Por Redação O Sul | 24 de novembro de 2019

Concurso Vestibular UFRGS 2020. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS/Divulgação Foto: Gustavo Diehl/UFRGS/Divulgação

A Comissão Permanente de Seleção divulgou as médias e a abstenção do primeiro dia de provas do Vestibular 2020, que ocorreu neste sábado (23).

Foi registrada uma abstenção de 14,27%, com 3.799 candidatos ausentes. A média da prova de Física foi 7,2586, com desvio-padrão de 4,0918, enquanto a de Literatura em Língua Portuguesa ficou em 10,5856 e desvio-padrão 3,9013.

Em relação à Língua Estrangeira, os dados são os seguintes:

Inglês

Média da Prova 8,3089

Desvio Padrão da Prova 3,7805

Espanhol

Média da Prova 10,9021

Desvio Padrão da Prova 4,3200

Italiano

Média da Prova 13,4211

Desvio Padrão da Prova 6,0421

Francês

Média da Prova 9,3333

Desvio Padrão da Prova 4,1767

Alemão

Média da Prova 10,6522

Desvio Padrão da Prova 5,2636

Os dados completos relativos a essas provas podem ser conferidos na página do Vestibular.

O concurso prosseguiu neste domingo (24) com Português e Redação. No próximo final de semana, serão aplicadas as provas de Biologia, Química e Geografia (no sábado, dia 30) e História e Matemática (no domingo, dia 1º/12).

