Rio Grande do Sul Divulgados os gabaritos do último dia de provas do vestibular da UFRGS

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2019

O vestibular terminou no domingo Foto: Rochele Zandavali/Divulgação Foto: Rochele Zandavali/Divulgação

A Comissão Permanente de Seleção divulgou nesta segunda-feira (02) os gabaritos do quarto e último dia de provas do vestibular 2020 da UFRGS (Universidade Federal do RS), realizado no domingo (01).

As questões de história e matemática encerraram essa edição do concurso, que foi “marcada pela tranquilidade”, segundo a instituição de ensino. O listão de aprovados será divulgado no dia 16 de deste mês.

Confira os gabaritos:

História

01 C

02 E

03 D

04 C

05 D

06 D

07 A

08 B

09 E

10 B

11 A

12 D

13 A

14 B

15 E

16 A

17 C

18 C

19 E

20 D

21 A

22 C

23 D

24 B

25 E

Matemática

26 A

27 A

28 C

29 E

30 A

31 B

32 C

33 A

34 B

35 C

36 D

37 E

38 C

39 C

40 E

41 B

42 D

43 B

44 D

45 D

46 E

47 D

48 A

49 B

50 E

