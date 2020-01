Polícia Dois homens são presos em flagrante por tráfico de drogas em Xangri-lá

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2020

Com eles foram apreendidos 10 pontos de LSD, 20 comprimidos de ecstasy, maconha, um veículo e mais de R$ 500,00 em notas de baixo valor Foto: Polícia Civil/Divulgação Com eles foram apreendidos 10 pontos de LSD, 20 comprimidos de ecstasy, maconha, um veículo e mais de R$ 500,00 em notas de baixo valor (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil, por meio do Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), na noite de quinta-feira (02), prendeu em flagrante dois homens por tráfico de drogas em Xangri-lá, no Litoral Norte gaúcho. Eles faziam a entrega de drogas no momento em que foram presos.

Após diligências, a equipe de investigações constatou que os indivíduos estavam vendendo drogas e utilizando um veículo para a traficância. Com eles foram apreendidos 10 pontos de LSD, 20 comprimidos de ecstasy, maconha, um veículo e mais de R$ 500,00 em notas de baixo valor.

