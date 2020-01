Acontece Domingo (19) acontece o 12º TOTAL FEST no Shopping TOTAL

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2020

Tango com professor Valentin será uma das atrações Foto: Divulgação Shopping TOTAL e Tanguera Estudio de Danza Valentin Cruz Foto: Divulgação Shopping TOTAL e Tanguera Estudio de Danza Valentin Cruz

O terceiro domingo do mês, dia 19, terá atividades para diversos públicos, de adultos a crianças, no Shopping TOTAL. A programação terá o tradicional encontro de carros antigos, com o Veteran Car Club, além de food trucks de gastronomia e chopp artesanal, o Fusca e Meio Beer e o Coral Brasil Cachaças.

Nesta edição especial de verão, haverá um baile popular de tango (conhecido como Milonga), do Tanguera Estudio de Danza Valentin Cruz, das 16h30min às 20h. Por volta das 18h30min, haverá uma aula pocket aberta ao público.

Das 14h às 18h, será realizada uma nova edição da Feira de Adoção de PETS, em parceria com a Águia Veterinária, a Majuna Proteção Animal e outras entidades.

O TOTAL FEST acontece no Largo Cultural, no Shopping TOTAL, com entrada franca, das 10h às 18h.

