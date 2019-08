O sol aparece em todo o território gaúcho neste domingo (25), com céu aberto e poucas nuvens. A manhã começa um pouco fria, mas durante a tarde a temperatura será agradável. A nebulosidade aumenta ao longo do dia no Oeste e no Sul.

Em Porto Alegre, a mínima será de 10ºC e a máxima chega na casa dos 23ºC.

