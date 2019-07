Driblando o Frio no Grenal: torcida do Inter lidera arrecadação de agasalhos

*Valéria Possamai

A Campanha Driblando o Frio no Grenal está na reta final e temos a parcial de arrecadação dos agasalhos. A torcida colorada vem, neste momento, liderando a disputa de torcida mais solidária do Grenal 421. Os colorados arrecadaram 414 peças, enquanto o Grêmio soma 328. As blitz de arrecadações ocorreram na Arena do Grêmio e também no Estádio Beira-Rio.Vale lembrar que ainda dá tempo de participar. Neste sábado, dia do clássico Grenal, haverá blitz de arrecadação no Beira-Rio, (confira o cronograma abaixo).

A campanha

A Rádio Grenal, em parceria com a 104 FM e com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, do Sport Club Internacional e do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, está realizando uma campanha solidária especial neste inverno. Gremistas e colorados estão sendo convidados à doarem agasalhos para a campanha “Driblando o Frio no Grenal” nos pontos de coleta e, assim, disputar o título de torcida mais solidária do Grenal 421. Vale lembrar que cada peça vale um ponto na contagem.

Cronograma

– 10 de julho

Grêmio vs. Bahia

Esplanada da Arena

17h00 até 19h15

– 13 de julho

Grêmio vs. Vasco

Esplanada da Arena

15h até 16h45

– 17 de julho

Internacional vs. Palmeiras

Estádio Beira-Rio – Loja 23 (em frente a Padre Cacique) e Central de Atendimento (2° andar Edifício Garagem, ao lado da passarela).

19h30 até 21h30

– 18 de julho

Esplanada da Arena

12h00 até 14h00

– 19 de julho

Museu do Internacional

12h00 até 14h00

– 20 de julho

Inter vs. Grêmio

17h00 até 18h30

As doações ainda podem ser entregues na sede da Rede Pampa de Comunicação, no seguinte endereço: Rua Orfanotrófio, 711, Teresópolis.

Você não vai perder essa, não é mesmo? Participe você também desta campanha e ajude a Rádio Grenal a espantar o frio do inverno com o calor das maiores torcidas do Rio Grande do Sul.

