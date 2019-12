Acontece Economista traça perspectivas para o próximo ano, adiantando que o cenário é positivo

10 de dezembro de 2019

Especialista em finanças Leonardo Fernandes, formado pela Universidade Columbia de Nova York e Universidade de Brasília, é assessor de investimentos exclusivo da corretora de valores Genial Investimentos, do Grupo Brasil Plural registrado na comissão de valores mobiliários(CVM). Presta assessoria na estruturação de portifólios de investimentos, alocação de ativos e em planejamento sucessório em todo país, palestrante sobre investimento e mercado financeiro. Aqui, ele traça perspectivas para o próximo ano, adiantando que o cenário é positivo.

“O fim do ano está, finalmente, trazendo boas notícias para a população brasileira, após longos e sofridos anos de espera. Nesta semana tivemos a divulgação do resultado do PIB do 3o trimestre. Os números vieram acima das expectativas dos analistas. A Bolsa de Valores atingiu o seu maior nível histórico ao bater em 110 mil pontos e os lojistas esperam que as compras de final de ano alcancem mais de R$ 60 bilhões, o que será o melhor Natal desde 2013. Esse momento único traz impactos para os investimentos e aplicações financeiras para o próximo ano.

O Produto Interno Bruto (PIB) divulgado na última quarta-feira, dia 3, demostrou crescimento de 0,6% trimestral. O que mais impressionou nos números divulgados é que houve aumento econômico em quase todos os setores: agropecuária, serviços e até mesmo indústria. O consumo das famílias avançou 0,8%, enquanto os investimentos privados subiram em 2%, ao mesmo tempo em que houve recuo dos gastos governamentais (-0,4%). Além disso, temos uma inflação ainda bem controlada, ao redor de 3%, e a menor taxa básica de juros da história, em 5% ao ano. Sendo assim, ao contrário de outras vezes no passado recente, o crescimento está sendo impulsionado pelo setor privado e, portanto, é mais sustentável ao longo prazo.

Esse novo momento que vive o país traz desafios às aplicações financeiras tradicionais e demanda nova perspectiva para os investimentos dos brasileiros. A tradicional caderneta de poupança não deve nem mesmo repor a inflação do período para o próximo ano. Os seus rendimentos giram em torno de 3,5%, enquanto os analistas preveem inflação de 3,60% em 2020. O retorno de 1% ao mês de rentabilidade, com baixo risco e alta liquidez, não parece ser mais possível. Diante isso, todos se perguntam como devem se posicionar nesse novo cenário que vive o país.

Agora, mais do que nunca, é essencial que o brasileiro possa conhecer todas as possibilidades de produtos e aplicações disponíveis. É possível se tornar sócio das principais empresas no país, por meio da compra de ações na Bolsa de Valores, ou emprestar recursos para as companhias privadas, por meio de debêntures incentivadas, com isenção fiscal. Hoje em dia o pequeno investidor também consegue ter acesso a renomados fundos de investimentos dos melhores gestores do país, antes restritos a clientes de alta renda. Também é possível se investir em fundos imobiliários, que aplicam os recursos em imóveis (shoppings, salas comerciais, galpões, etc), pagam dividendos regulares, como uma renda de aluguel, e são isentos de imposto de renda. Há, enfim, diversas opções de investimentos no mercado.

Para isso, é essencial o investidor procurar um especialista que possa ajudá-lo a descobrir as oportunidades que mais se encaixam no seu perfil. Assim, com o auxílio de um profissional de confiança, será possível estruturar um portfolio de investimentos diversificados e que atenda aos seus objetivos e sonhos de vida. Nesse novo país que se desenha, os investidores serão partes essenciais para contribuir na geração de empregos, criação de oportunidades e desenvolvimento econômico para todos. Que o próximo ano seja repleto de alegrias, afinal, nós, brasileiros, merecemos. Um Feliz Natal a todos.”

