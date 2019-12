Inter Eduardo Coudet, novo técnico do Inter, desembarca com festa em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2019

Argentino será apresentado oficialmente nesta quinta-feira, no Beira-Rio Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

O novo técnico do Inter já está em Porto Alegre. Eduardo Coudet desembarcou no aeroporto Salgado Filho na noite desta quarta-feira. O argentino será apresentado oficialmente nesta quinta-feira, em coletiva, no estádio Beira-Rio.

A chegada ocorreu por volta das 19h30 e lotou o saguão de desembarque internacional, que estava lotada por torcedores colorados e também pelo público, que voltou os flashes para o novo treinador. Entre os colorados, muitos vestiam mantas, uma marca de Chacho.

O argentino assina com o colorado até o final de 2021. Além do treinador, a novoa comissão técnica terá o auxiliar Ariel Broggi, os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.

O currículo de Eduardo Coudet

Nome: Eduardo Germán Coudet

Data Nascimento: 12/09/1974

Carreira como técnico

2015 | Rosário Central (ARG)

2017 | Tijuana (MEX)

2018 | Racing (ARG)

Conquistas

2019 | Campeonato Argentino

2019 | Troféu dos Campeões

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Inter

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário