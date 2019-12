Esporte Em busca de um volante, o Grêmio demonstra interesse em Gregore, do Bahia

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2019

Segundo o representante do jogador, houve a demonstração de interesse por parte do Grêmio, mas sem proposta oficial. (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

A posição de volante é uma das prioridades do Grêmio para 2020. E, o Tricolor já analisa um novo nome. Trata-se de Gregore, jogador do Bahia. Uma proposta oficial deve ocorrer nos próximos dias e pode envolver Juninho Capixaba, lateral gremista que interessa ao clube baiano.

A informação, que foi divulgada pelo Globoesporte.com, foi confirmada pela reportagem da Rádio Grenal. De acordo com o representante do jogador, houve a demonstração de interesse por parte do Grêmio, mas sem proposta oficial, que deve ser concretizada em breve.

A busca por jogador dessa posição surge em virtude de duas situações. A primeira delas é por conta da saída de Rômulo, que não teve o vínculo renovado e foi devolvido ao Flamengo. A segunda é por conta da ausência de dois titulares da posição já no início da temporada. Maicon passará por cirurgia para tratamento do joelho e será baixa por um período já no início de 2020. O mesmo acontece com Matheus Henrique, que estará com a Seleção Olímpica e será desfalque nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho.

Entre os nomes especulados, também estão Carlos Sánchez, do Santos, e Lucas Silva, que atuou pelo Cruzeiro entre 2017/2019, e está livre no mercado desde o final de agosto, após rescindir o contrato com o Real Madrid.

André

André ainda tem futuro indefinido para a próxima temporada. Fora dos planos para 2020, o Grêmio ainda busca um novo destino para o centroavante. Recentemente, o Coritiba demonstrou interesse pelo jogador, mas ainda não houve oficialização de proposta.

Havia a expectativa que transferência de André para o Coxa pudesse ser envolvida na renovação do lateral-esquerdo Kazu, que atuou na base gremista nesta temporada. Contudo, não houve acerto entre as direções e o jovem de 19 anos irá retornar para Curitiba.

