Em noite de clássico, o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0 e carimbou a sua passagem para a final da Copa América

Para espantar qualquer tipo de desconfiança, a Seleção Brasileira venceu a Argentina por 2 a 0 com uma grande atuação no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), na noite desta terça-feira (2). A partida era válida pelas semifinais da Copa América. Com a vitória, o Brasil espera o vencedor de Chile e Peru, nesta quarta (3), em Porto Alegre.

Os gols foram marcados por Gabriel Jesus, ainda no primeiro tempo, e Roberto Firmino, na etapa complementar.

Clássico

Como era de se esperar, o duelo entre Brasil e Argentina começou em ritmo eletrizante. Disputando cada centímetro de campo, as duas seleções protagonizaram um início de jogo de marcação intensa. Apostando nos toques rápidos, a Seleção Brasileira criou os espaços para Gabriel Jesus abrir o placar aos 18 minutos. Após grande jogada individual de Daniel Alves, que se livrou de dois argentinos, Firmino recebeu aberto na direita e cruzou na medida para o camisa 9 estufar a rede.

A Argentina tentou responder pelo alto e, aos 29 minutos, Aguero cabeceou no travessão. Bem postado em campo, o Brasil controlou as ações, segurou as investidas dos hermanos e manteve a vantagem até o intervalo.

Em desvantagem, a Argentina se lançou ao ataque e o duelo ficou mais aberto no segundo tempo. Aproveitando os espaços cedidos, o Brasil quase ampliou a vantagem aos 10 minutos com Coutinho, que acabou finalizando por cima do gol de Armani. No minuto seguinte foi a vez dos argentinos assustarem e Messi acertou a trave de Alisson.

Mortal no contra-ataque, o Brasil sacramentou a vitória aos 25 minutos em excelente jogada de Gabriel Jesus. Em velocidade, o camisa 9 se livrou de dois marcadores e retribuiu a assistência para Firmino, livre, empurrar para o gol vazio. Na raça e liderado pela elegância de Daniel Alves, o Brasil não deu chances aos argentinos e carimbou a vaga na final da Copa América 2019.

724 minutos

Aos 18 minutos do primeiro tempo, Gabriel Jesus abriu o placar contra a Argentina e encerrou o incômodo jejum de gols em partidas oficiais. A sequência sem balançar a rede durou nove jogos — ou 724 minutos, contando acréscimos.

O camisa 9 não marcava em duelos oficiais desde a rodada final das Eliminatórias, nos acréscimos da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, em outubro de 2017. De lá para cá, foram cinco jogos sem gols pela Copa do Mundo e quatro na Copa América.

Em amistosos, porém, o atacante havia feito nove gols após as Eliminatórias: Japão (1), Alemanha (1), Áustria (1), Arábia Saudita (1), República Tcheca (2), Catar (1) e Honduras (2).

Ficha técnica